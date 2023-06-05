الأخبار

اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء في صلاح الدين


اعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، الإثنين، القبض على عدد من المطلوبين للقضاء.

وذكرت القيادة في بيان ان "مفارزها شرعت بحملة تفتيش واسعة، تمكنت خلالها من القاء القبض على ٢١ مطلوبا للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة"، لافتة الى انه "تم فرض غرامات مرورية وضبط عجلات ودراجات نارية مخالفة لشروط السير ولا تحمل أوراقا ثبوتية".

وأضافت، ان "الحملة أسفرت ايضا عن تنفيذ واجبات وكمائن لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية".

وأشارت إلى أنه"تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المضبوطات وتوقيف المطلوبين وفق التهم الموجهة اليهم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المالية النيابية: الفصل التشريعي لن يعطل دون تمرير الموازنة
العراق وباكستان يوقعان مذكرة تفاهم بشأن حاملي الجوازات الدبلوماسية
تحذيرات من اجندات مخابراتية لايجاد صراع وفوضى داخل الإقليم
وزير الخارجية الباكستاني يصل بغداد
اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء في صلاح الدين
السجن 15 عاماً لرئيس مجلس محافظة نينوى لاقترافه جريمة الاختلاس
النـزاهـة: استقـدام مسـؤولين بهيـئة التصنـيع الحـربي ووزارة التعليم
الأمن الوطني يقبض على 4 متهمين بالترويج لأجهزة الغش في ثلاث محافظات
رئيس الوزراء يتلقى دعوة رسمية لزيارة دمشق
الصحاف: وزير الخارجية الباكستاني يزور بغداد غداً
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك