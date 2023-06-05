اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء في صلاح الدين

اعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، الإثنين، القبض على عدد من المطلوبين للقضاء.

وذكرت القيادة في بيان ان "مفارزها شرعت بحملة تفتيش واسعة، تمكنت خلالها من القاء القبض على ٢١ مطلوبا للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة"، لافتة الى انه "تم فرض غرامات مرورية وضبط عجلات ودراجات نارية مخالفة لشروط السير ولا تحمل أوراقا ثبوتية".

وأضافت، ان "الحملة أسفرت ايضا عن تنفيذ واجبات وكمائن لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية".

وأشارت إلى أنه"تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المضبوطات وتوقيف المطلوبين وفق التهم الموجهة اليهم".