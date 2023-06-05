السجن 15 عاماً لرئيس مجلس محافظة نينوى لاقترافه جريمة الاختلاس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور قرارٍ حكمٍ غيابيٍّ بالسجن على رئيس مجلس مُحافظة نينوى سابقاً؛ لإقدامه على اقتراف جريمة الاختلاس.

وذكرت الدائرة القانونيَّة بالهيئة، في بيان "أنَّ محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً غيابياً على المُدان الهارب رئيس مجلس مُحافظة نينوى سابقاً بالسجن لمُدَّة خمس عشرة سنةً؛ استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات".

وتابعت الدائرة، أنَّ "المُدان قام، بالاشتراك مع مُتَّهمٍ مُفرَّقة قضيَّته، بالاستيلاء على رواتب أحد المُوظَّفين من الأول من تموز 2015 ولغاية الأول من نيسان 2017، مشيرة إلى أنَّ المُوظَّف تمَّ كان يتمتَّع خلالها بإجازةٍ لأربع سنواتٍ".

ونوَّهت بـ"أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الإثباتات والأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فأصدرت قرار حكمٍ غيابي بحقه؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة".