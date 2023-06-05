النـزاهـة: استقـدام مسـؤولين بهيـئة التصنـيع الحـربي ووزارة التعليم

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ مسؤولين في هيئة التصنيع الحربي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ "محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّرت استقدام المدير العام لشركة الصناعات الحربيَّة - مصنع الكرامة التابع لهيئة التصنيع الحربي، عن تهمة عدم قيامه بتسليم الساحبات الزراعيَّة إلى المُستفيدين من المزارعين؛ بالرغم من مطالبة المصرف الزراعيّ للفلاحين بتسديد ما بذمَّتهم من أقساطٍ مُستحقةٍ عن تلك الساحبات".

وأضاف البيان، أنَّ "المحكمة ذاتها أصدرت أمر استقدامٍ بحقّ عميد كليَّة التربية للعلوم الإنسانيَّـة في جامعة الموصل، على خلفيَّة ارتكابه مُخالفاتٍ ماليَّـة وإداريَّـة في مشروع تجهيز ونصب منظومة كاميرات في الكليَّـة".

وتابع أنَّ "محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة استندت في إصدارها لأمري الاستقدام إلى أحكام المادتين (316 و340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".