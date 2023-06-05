الأمن الوطني يقبض على 4 متهمين بالترويج لأجهزة الغش في ثلاث محافظات

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد، القبض على 4 متهمين بالترويج لأجهزة الغش الإلكتروني في ثلاث محافظات.

وذكر الجهاز في بيان أنه "مع إنطلاق الامتحانات الجامعية والامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية، كثفت مفارز جهاز الأمن الوطني في عموم محافظات البلاد من متابعتها للمتاجرين والمروجين لسماعات الغش الإلكترونية حفاظاً على إنسيابية سير الامتحانات"،

مبيناً أن "مفارز الجهاز في بغداد تمكنت وبعد أجراء المسح الميداني في المراكز الامتحانية بالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات من كشف ترددات لاسلكية لأجهزة نداء وإلقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود وهو يقوم بممارسة عملية الغش الإلكتروني في منطقة المنصور".

وأضاف، أن "المفارز ضبطت متهماً آخر قام بالمتاجرة والترويج لأدوات الغش الامتحاني في مجمع بسماية شرقي العاصمة"، مشيراً، إلى "إلقاء القبض- بعد استحصال الموافقات القضائية- على متهمين اثنين في محافظتي ديالى والنجف بحوزتهما أجهزة لاسلكية محورة وسماعات غش صغيرة تستخدم للتواصل مع الطلبة أثناء تأديتهم الامتحانات الوزارية".

ولفت إلى أنه "جرت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".