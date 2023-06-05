رئيس الوزراء يتلقى دعوة رسمية لزيارة دمشق

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، دعوة رسمية من الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة دمشق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد"، لافتا الى أن "اللقاء شهد التباحث في مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها".

وأضاف البيان أن "الوزير السوري نقل إلى السوداني تحيات الرئيس السوري بشار الأسد، كما نقل دعوته للسوداني لزيارة دمشق من أجل البحث في مزيد من آفاق التعاون الثنائي وتنسيق العمل المشترك، نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "أهمية وحدة الأراضي السورية بالنسبة للعراق، وترابط الأمن الوطني العراقي بأمن سوريا"، مؤكدا "الاستعداد التامّ لمساعدة الشعب السوري في تجاوز معاناته وأزماته".

من جانبه، أعرب المقداد عن "دعم بلاده خطوات العراق، ودوره المحوري في المنطقة، وجهوده لتوطيد العلاقة بين الأشقاء العرب وبين دول المنطقة"، مؤكداً "الرغبة في العمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة، وتبادل المعلومات في ما يتعلق بمكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب، ورعاية ملف اللاجئين".

وأعرب عن "تقدير حكومة بلاده لمواقف العراق الداعمة لسوريا في مواجهة الأزمات، وفي استضافته عدداً كبيراً من المواطنين السوريين".