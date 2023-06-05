استقدام النائب الاول لمحافظ المثنى

افادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، بإصدار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المثنى امر استقدام بحق النائب الاول لمحافظ المثنى.

واشارت الدائرة في بيان الى ان "قاضي المحكمة المذكورة اصدر امر استقدام بحق النائب الاول لمحافظ المثنى الحالي، عن قضية استلامه رشى واستغلال منصبه لبيع السكراب لاحد المشترين خارج حدود اختصاصه".

واضافت ان "مزايدة بيع السكراب من اختصاص وزارة النقل، ولا تدخل من ضمن نطاق عمل واختصاص المحافظة ، لافتة الى ان المحكمة اصدرت امر الاستقدام وفق احكام المادة (308) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".