رئيس الوزراء يؤكد ضرورة إنجاز مداخل بغداد بالتوقيتات المحددة لها

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ضرورة إنجاز مداخل بغداد بالتوقيتات المحددة لها، لاسيما مدخل موصل- بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "السوداني ترأس، مساء اليوم، اجتماعاً للجهد الخدمي والهندسي الخاص بمنطقة المعامل التابعة لقضاء الزوراء، ومناطق شرق القناة".

وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء اطّلع خلال الاجتماع، على خارطة منطقة المعامل من أجل ترسيم حدودها الإدارية، وتهيئة استملاك الأراضي الخاصة بالمنطقة".

وأوعز السوداني بحسب البيان "بالإسراع في استكمال دراسة التصميم الأساس للمنطقة، وتنفيذ مشاريع الماء الصالح للشرب والمراكز الصحية والمدارس، وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بالأمر، ووضع كشوفات خاصة للمناطق التي تحتاج إلى أعمال الجهد الهندسي فيها".

وتابع أن "رئيس مجلس الوزراء وجّه فريق الجهد الخدمي والهندسي بالعمل في (17) منطقة داخل حدود أمانة بغداد، تقع في مناطق الشعب وبوب الشام والشعلة والكاظمية والرشيد، حيث سيتوجه لها الجهد الخدمي بشكل متتابع".

وأكد السوداني "ضرورة إنجاز مداخل بغداد بالتوقيتات المحددة لها لاسيما مدخل (موصل- بغداد)، كونها تعكس الوجه الحضري للعاصمة، بالإضافة إلى أهميتها في التخفيف عن كاهل المواطنين الوافدين أو المغادرين من العاصمة بغداد".