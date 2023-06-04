محافظ البصرة: رئيس الوزراء يشرف شخصياً على ملف استثمار الغاز ومواجهة التلوث

أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم السبت، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يشرف شخصياً على ملف استثمار الغاز ومواجهة التلوث، فيما أشار إلى أن الطريق الحولي سيكون الشريان الأبهر لتوسعة البصرة وعمليات الاستثمار والنقل فيها.

وقال العيداني في حديث صحفي إن" المشروع الأهم لمحافظة البصرة، هو مشروع تحلية مياه البحر الذي تأخر سنوات طوال، والذي نأمل أن يقر في الموازنة ليدخل بعدها حيز التنفيذ، وهنالك مشروع الطريق الحولي الرابط بين موانئ ومنافذ محافظة البصرة ليكون الشريان الأبهر لتوسعة المدينة وتوسيع عمليات الاستثمار والنقل".

وأضاف، أن" المحافظة تشهد حالياً حملة إنشاء البنى التحتية من شبكات المياه الثقيلة والأمطار والماء وشبكات الكهرباء التي تكون تحت الأرض، وبعد ذلك تنطلق عملية الإكساء وعملية إكمال كل البنى التحتية التي من الممكن أن تستمر وتخدم المواطن بصورة صحيحة".

وأكد، أن" رفع التجاوزات هو الأهم لكي تظهر المدينة بمظهرها الحضاري، إذ توجد في البصرة تجاوزات كبيرة من القادمين من المحافظات الأخرى"، مبيناً، أن" هذه التجاوزات تؤثر على كثير من شبكات الماء والمجاري والأنهار، وسيتم معالجتها بصورة صحيحة".

ولفت إلى، أن" عملية حرق الغاز والاستفادة منه بصورة صحيحة من أولى أولويات البرنامج الحكومي، ورئيس الوزراء يشرف شخصياً على هذا الملف؛ للقضاء على التلوث الحاصل والاستفادة من الغاز المنتج لإدخال واردات إضافية لموازنة الدولة".