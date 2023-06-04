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وزير الداخلية يوجه بتكريم عريف بشرطة بابل بعد حصوله على شهادة طب جراح الفم والأسنان


وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، بتكريم أحد منتسبي قيادة شرطة محافظة بابل بعد حصوله على شهادة طب جراحة الفم والأسنان.

وقال الشمري، في بيان ان :"النجاح هو أن تضع أمامك أهدافا واضحة، وأن تؤمن بأن تصنع لنفسك مستقبلاً، ولدينا في وزارة الداخلية مبدعون في شتى المجالات، من بينهم العريف (علي زويد كاظم) أحد منتسبي قيادة شرطة محافظة بابل، الذي حصل على شهادة طب جراح الفم والأسنان،".

واضاف "عليه التقينا بهذا المنتسب المتفاني في الوصول إلى التفوق، وكذلك تكييفه حسب اختصاصه الذي حصل عليه ووجهنا بتكريمه"، مؤكداً "دعمه الكامل لجميع الكفاءات العلمية الأكاديمية التي هي عماد الوطن والمستقبل".

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