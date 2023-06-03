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رئيس الوزراء يدعو الشركات الإيطالية للاستثمار في العراق


دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الشركات الإيطالية للاستثمار في العراق. 

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية،(واع) ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل، اليوم السبت، السفير الإيطالي في العراق ماوريتسيو كريكانتي".

واضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون المتبادل في مجال الاقتصاد والاستثمار وسبل تطويره، كما شهد اللقاء التطرق إلى مشروع العراق الأكبر المتمثل بطريق التنمية، ومشاريع ميناء الفاو والمدينة الصناعية والمدينة السكنية".

ودعا السوداني بحسب البيان، "الشركات الإيطالية للاستثمار في العراق الذي يشهد حركة استثمار واسعة، وسيكون لقطاع السكن نصيب كبير فيها"، مؤكداً أنّ "الحكومة وفرت بيئة استثمارية ملائمة تسعى من خلالها إلى الوصول لحالة التكامل الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة".

من جانبه نقل كريكانتي تحيات رئيسة الوزراء الإيطالية إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتجديد دعوتها له إلى زيارة العاصمة الإيطالية روما، الى جانب التأكيد على أهمية تنمية علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، بما يسهم في تعزيز مصالح شعبيهما".

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