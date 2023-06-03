إمام جمعة النجف الاشرف : على مجلس النواب الإسراع بالتصديق على الموازنة وحل المعضلات

دعا خطيب جمعة النجف السيد صدر الدين القبانجي مجلس النواب الى الإسراع بالتصديق على الموازنة وحل المعضلات المعرقلة للمصادقة.

وقال السيد القبانجي في خطبته السياسية لصلاة الجمعة من النجف”نحن الآن في الشهر السادس الميلادي والميزانية لم تقر بعد حيث لم يصوت عليها مجلس النواب علماً أن إيرادات النفط للشهر الماضي بلغت سبعة مليارات دولار وربع .

و أضاف “ نحن ندعو الاخوة والأخوات في مجلس النواب للتصديق على الموازنة وحل المعضلات التي تواجههم .

محلياً وبخصوص الزيادة التي تشهدها أسعار الأدوية قال القبانجي: هنالك ارتفاع مجحف في أسعار الأدوية بحق المرضى من قبل الصيدليات لذا ندعو إلى لجان سرية لمحاسبة الصيدليات التي تحاول غبن المواطن المريض .

وفي شأن المولدات الأهلية قال “ يجب على أصحاب المولدات الالتزام بالتسعيرة القانونية والوقت القانوني .

كما بارك القبانجي لحجاج بيت الله الحرام حيث بلغ عددهم لهذا العام (37) سبعة وثلاثون إلف حاج متمنياً لهم سلامة الوصول والعودة بسلامة .