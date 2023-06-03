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السوداني يستقبل وفداً من شيوخ عشائر محافظة الديوانية


استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، وفداً من شيوخ العشائر ووجهاء محافظة الديوانية.

واستمع السوداني إلى عرض عن الأحوال الاجتماعية والمعيشية لأهالي المحافظة، وأهم ما يواجهونه من مشكلات خدمية.

وأكد السوداني، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي تضطلع به العشيرة ككيان اجتماعي يعزّز السلم الأهلي، ويسند أجهزة الدولة، لتأدية الواجبات وتقديم الخدمات، وتلبية تطلعات المواطنين.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء أنّ الحكومة وضعت على رأس أولوياتها النهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي، وأنّ هذا الأمر بدأت تتضح ملامحه من خلال الذهاب نحو المشاريع الاستراتيجية التي تخفف من الأزمات وتوفر فرص العمل، مشيراً إلى أعمال الجهد الخدمي والهندسي الذي شُملت به محافظة الديوانية ومحافظات أخرى، من أجل تقديم الخدمات في المناطق غير المخدومة.

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