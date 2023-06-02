الدفع الإلكتروني.. إتمام نصب 1500 جهاز في القطاعين العام والخاص

أكدت شركة العرب للدفع الإلكتروني، اليوم الجمعة، إبرامها 100 عقد مع جهات حكومية ونصب 1500 جهاز للدفع الإلكتروني بمؤسسات حكومية ومرافق تابعة للقطاع الخاص استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء وقرارات البنك المركزي لتعميم عملية الدفع.

وقال المدير المفوض للشركة حيدر العبيدي في حديث صحفي: إنه "في ظل توجيهات رئيس الوزراء وقرارات البنك المركزي انطلقت عملية الدفع الإلكتروني بمجموعة كبيرة من وزارات الدولة بتاريخ الأول من حزيران الجاري".

وأضاف، أن "العراق كان يفتقد التوجه الحكومي لتفعيل عملية الدفع الإلكتروني بطريق ممنهج ومنظم عبر تواريخ محددة ونحن كشركات دفع الكتروني كنا نطمح انطلاق هكذا توجه منذ زمن بعيد وبالأمس باشرنا بهذه التوجيهات ونشرنا خدماتنا في بغداد والمحافظات من الشمال الى الجنوب".

وتابع "أغلب شركات الدفع الإلكتروني نشرت أجهزة الدفع في الوزارات والمؤسسات وحققنا شراكات، وحقيقة دوائر الدولة مندفعة بشكل إيجابي نحو التوجه نحو الدفع الالكتروني واي مشروع ينطلق حديثاً تظهر فيه معوقات سيجري تذليلها".

ولفت إلى أن "العملية تحتاج إلى تثقيف وتوعية لدفع المواطنين لترك الدفع النقدي والتوجه نحو الدفع الالكتروني والموضوع يحتاج لتوسيع الحصول على بطاقات الدفع والأجهزة الخاصة به في المحال والمراكز التجارية والمولات والصيدليات ومراكز التجميل ونتعاون مع تلك المرافق عبر توقيع عقود لنصب أجهزة POS لتكون متاحة أمام جميع المواطنين أسوة ببقية دول العالم".

وبين العبيدي أننا "عقدنا اتفاقات مع 15 وزارة ولدينا عقود مع محافظات مختلفة كبغداد والبصرة وديالى وصلاح الدين واستطعنا توقيع أكثر من 100 عقد وباشرنا بتركيب ما يزيد عن 1500 جهاز بعموم المحافظات في القطاعين العام والخاص".

وأشار إلى أن "التركيز انصب بدايةً على القطاع الحكومي وكذلك القطاع الخاص في المراكز التجارية ونشر أجهزة الدفع الالكتروني بحيث يكون بمقدور المواطن استخدام بطاقة الكي كارد بأبسط طريقة للتسوق وشراء تفاصيله اليومية".