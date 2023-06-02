الإطاحة بإرهابي كان يعمل إعلامي لعصابات داعش في الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الإطاحة بإرهابي كان يعمل إعلامي لعصابات داعش في محافظة الأنبار .

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات أنه "بعملية نوعية وجهود استخبارية متميزة لقسم قيادة عمليات الجزيرة ومتابعة من قبل شعبة الفرقة السابعة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء التاسع والعشرين تم نصب كمين محكم في ناحية المحمدي، اسفر عن القاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 ارهاب في قضاء هيت والذي كان يعمل اعلامياً في عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف، أنه "جرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".