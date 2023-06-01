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المندلاوي يؤكد ضرورة توحيد العشائر الكردية وتوحيد كلمتها ونبذ كل محاولات بث الفرقة بينها بهدف اضعافها


اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي اليوم الخميس ضرورة توحيد العشائر الكردية وتوحيد كلمتها ونبذ كل محاولات بث الفرقة بينها بهدف اضعافها.

وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول في بيان" ان محسن المندلاوي استقبل بمكتبه شيوخ ووجهاء امارة كلهر برئاسة الشيخ ستار شمس الله.

واضاف البيان" انه جرى خلال اللقاء التباحث بضرورة توحيد العشائر الكردية وتوحيد كلمتها ونبذ كل محاولات بث الفرقة بينها بهدف اضعافهم ، مبديا رغبته بأستمرار التواصل مع كآفة العشائر ومتابعة شؤونها والعمل على تذليل المشكلات التي يعاني منها سكان مناطقها.

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المندلاوي يؤكد ضرورة توحيد العشائر الكردية وتوحيد كلمتها ونبذ كل محاولات بث الفرقة بينها بهدف اضعافها
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