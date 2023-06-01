وزير الخارجية السوري في بغداد السبت المقبل

نقلت صحيفة /الوطن/ السورية،عن مصادر أن وزير الخارجية فيصل المقداد سيتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره العراقي فؤاد حسين.

واضافت : إن المقداد سيلتقي رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كما سيعقد لقاء مع نظيره فؤاد حسين، وستركز المباحثات على تعزيز العلاقات الثنائية، وآخر المستجدات في المنطقة.

واضحت ان زيارة المقداد للعراق تاتي في ظل الحراك العربي المتواصل لاستعادة الزخم للعمل العربي المشترك، والأجواء الإيجابية الحاصلة في المنطقة بعد قمة جدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن سوريا كانت قد شاركت قبل أيام في أعمال مؤتمر "طريق التنمية"، الذي عقد في بغداد وضم وزراء النقل لدول جوار العراق ومجلس التعاون الخليجي