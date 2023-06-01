الاعرجي يبحث مع مسؤول اممي الجهود الدولية لانهاء مخيم الهول وتفكيكه

استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الخميس، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية والانتخابات، كلاوديو كوردوني.

واستعرض الأعرجي بحسب بيان للمستشارية مع كوردوني، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، واستمرار دعم الأمم المتحدة للعراق، في الجانب الإنساني.

وشهد اللقاء أيضا ،بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ملفات مخيم الهول السوري ومخمور وسنجار، وبالأخص جهود المجتمع الدولي في المساهمة بدعم العراق، لإنهاء مخيم الهول وتفكيكه، وتحقيق الاستقرار في المنطقة