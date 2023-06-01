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السوداني: السيطرة الواضحة على الوضع الأمني من قبل قواتنا يجب ألّا تدفعها إلى الاسترخاء والراحة


 أشرف رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على تمرين (صقر الرافدين) التعبوي الذي نفذته سرية قتالية في جهاز مكافحة الإرهاب، والذي يحاكي عمليات إنقاذ لرهائن مختطفين على متن طائرة وباص، بحضور وزير النقل، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب.

وقال رئيس مجلس الوزراء بحسب بيان لمكتبه إنَّ السيطرة الواضحة على الوضع الأمني من قبل قواتنا الأمنية يجب ألّا تدفعها إلى الاسترخاء والراحة، بل يجب استثمار الوقت في التدريب والتعامل مع المواقف والمتغيرات السريعة ورفع الجهوزية لجميع الأجهزة الأمنية.

وأشاد السوداني بكفاءة وقدرة أبطال جهاز مكافحة الإرهاب، الذي يمثل اليوم أحد أعمدة القوات الأمنية المهمة في العراق، بالإضافة إلى كونه واحداً من الأجهزة المدربة تدريباً قتالياً عالي المستوى.

وحيّا القائد العام للقوات المسلحة جهاز مكافحة الإرهاب على أعماله البطولية، التي كان آخرها تنفيذ مهمة ناجحة في جبال حمرين والأنبار قبل أيام، قُتل في إثرها 27 إرهابياً من قيادات عصابات داعش الإرهابية، داعياً لشهداء العراق جميعاً بالرحمة، والشفاء العاجل للجرحى الأبطال.

وعلى هامش التمرين العسكري، اطّلع رئيس مجلس الوزراء على معرض الأسلحة النوعية لجهاز مكافحة الإرهاب، واستمع إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل الأسلحة، مؤكداً أنَّ الحكومة تضع في أولوياتها تزويد قواتنا الأمنية بالأسلحة الحديثة؛ من أجل رفع مستوى جهوزيتها للتحديات التي  تواجه البلد.

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