حقوق تتهم بارزاني والحلبوسي بتعطيل تمرير الموازنة

اتهم عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي، الخميس، الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئاسة مجلس النواب بتعطيل اقرار الموازنة لتحقيق مشاريع شخصية وحزبية.

وقال الكرعاوي في حديث ل / المعلومة/، أن "رئاسة مجلس النواب تتحمل مسؤولية عدم تحديد جلسة نيابية للتصويت على الموازنة ".

واشار إلى أن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تعمد تعطيل الموازنة لصالح الكرد سعيا للحصول على مشاريع شخصية وحزبية "، مضيفا أن "قانون الموازنة يجب ان يكون بعيدا عن الصفقات والخلافات السياسية كونه يمس قوت الشعب العراقي ".

واكد الكرعاوي أن "الحزب الديمقراطي تسبب بتعطيل اقرار الموازنة دون اي مبرر بهدف الابتزاز وتجويع الشعب العراقي ".

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، قد أسباب تأخير إقرار الموازنة الى الخلافات بشأن خصة إقليم كردستان.