ضبط اجهزة للغش بمركز امتحاني في بغداد

اعلنت وزارة التربية عن ضبط اجهزة للغش في احد المراكز الامتحانية بمنطقة المنصور في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في منشور على صفحته في فيسبوك :" بجهود وتعاون مع جهاز الامن الوطني ، تم ضبط اجهزة للغش في احد المراكز الامتحانية . وعلى الفور تم اتخاذ الاجراءات القانونية بعد الضبط بالجرم المشهود".

وقد بدأت صباح اليوم في بغداد والمحافظات ، الامتحانات النهائية للثالث المتوسط بمشاركة اكثر من 600 الف طالب وطالبة .