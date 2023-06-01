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التربية: إعلان نتائج السادس الابتدائي الأسبوع المقبل


أكدت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، إعلان نتائج السادس الابتدائي الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في حديث صحفي إن "إعلان نتائج السادس الابتدائي سيتم الأسبوع المقبل".

وأضاف إن "الإعلان سيتم من خلال مديريات التربية في المحافظات". 

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التربية: إعلان نتائج السادس الابتدائي الأسبوع المقبل
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