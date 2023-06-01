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نص القرارات الجديدة للتعليم العالي التي اعلنتها اليوم


اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، قرارات جديدة، منها تخص طلبة الدراسات العليا الراسبين في الدور الثاني.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ترأس الاجتماع الاعتيادي الخامس لهيئة الرأي بحضور أعضاء الملاك المتقدم ورؤساء الجامعات الحكومية، ووجه بمتابعة وتكثيف خطة الدورات التدريبية الخاصة بتطبيق مسار بولونيا في الجامعات العراقية للفئات المستهدفة وإنجاح هذا المسار للعام الدراسي 2024/2023 وتعزيز بيئة الجامعة المنتجة وتمكين الخريجين من ريادة الأعمال وصناعة البرامج والابتكار على غرار (مشروع الايكوسيستم) الذي جرى إطلاقه في الجامعة التكنولوجية".

وأضاف البيان "ناقش المجتمعون الفقرات المدرجة على جدول الأعمال وصوتوا بالموافقة على القرارات الآتية".

▪️ تخفيض الأجور الدراسية 50% لطلبة الدراسات المسائية المشمولين بضمان الرعاية الاجتماعية اعتبارا من العام الدراسي 2024/2023.

▪️ منح جامعات بغداد وبابل والتكنولوجية والمستنصرية والأنبار والموصل الاستقلالية اللازمة والصلاحيات القانونية التي تمكنها من إدارة شؤونها العلمية والإدارية.

▪️ الشروع اعتبارا من 2023/6/1 بالتعاقد مع الشركات المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي بشأن استخدام واعتماد أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني POS وفقا لتوجيهات الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء.

▪️ الموافقة على إضافة بعض الجامعات الأجنبية التي استوفت شروط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال استمارة المعايير المعدة لهذا الغرض إلى دليل الجامعات الموصى بها للدراسة على النفقة الخاصة خارج العراق.

▪️ تأجيل امتحانات الدور الأول لطلبة الجامعات المشمولين بأداء فريضة الحج لهذا العام والشروع بتعديل التعليمات الامتحانية بما يمكن الجامعات معالجة الحالات الطارئة للطلبة.

▪️ اعتماد مسار بولونيا لتخصصات الهندسة والعلوم والتقنيات الهندسية للجامعات الحكومية والأهلية اعتبارا من العام 2024/2023.

▪️ الموافقة على آلية تنظيم وتأسيس عمل الجمعيات العلمية.

▪️ إعادة طلبة الدراسات العليا الراسبين بالدور الثاني بثلاث مواد أو أكثر الى مقاعد الدراسة على النفقة الخاصة للسنة اللاحقة ويطالب بالمواد الراسب فيها والمواد التي حصل فيها على تقدير متوسط.

▪️ دراسة المقترحات المستقبلية للدراسات العليا المقدمة من جامعة كربلاء على أن تعرض على مجالس الجامعات ليتم البت في إقرارها في هيئة الرأي.

▪️ الموافقة على معالجة بعض حالات الطلبة المبتعثين خارج العراق من زمالات ونفقة خاصة ممن يتلقون مساعدات مالية من الوزارة وجرى تعيينهم مؤخرا ضمن التعيينات الأخيرة وبما يتوافق مع القانون والضوابط.

▪️ الموافقة على مشروع التعديل الأول لتعليمات الاستاذ المتمرس.

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