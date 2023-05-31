وزارة الزراعة تقرر السماح بانتقال السلع الزراعية من اقليم كردستان باعتبارها منتجا محليا

قررت وزارة الزراعة السماح بانتقال السلع الزراعية من اقليم كردستان باعتبارها منتجا محليا .

وقالت في بيان :" ان الوزارة قررت في اجتماع هيئة الرأي السادس ,اليوم الاربعاء,الذي ترأسه وزير الزراعة عباس جبر المالكي,السماح بانتقال السلع والمحاصيل الزراعية من اقليم كردستان الى باقي المحافظات وبالعكس باعتبارها منتجا محليا غير خاضع لاجراءات المنع الخاص باستيراد السلع الزراعية من خارج العراق في حالات ذروة المنتج المحلي".

وبحسب البيان, اشترط في الاجتماع ان يتم تاييد محلية السلع والمحاصيل الزراعية من مديريات الزراعة في المحافظات "