وزير التربية لطلبة الثالث المتوسط: أطمئنوا الأسئلة مرنة وضمن المنهاج المقرر

بعث وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، "رسالة إطمئنان" الى طلبة الثالث المتوسط البالغ عددهم أكثر من (٦٠٠) ألف طالب وطالبة الذين سيتوجهون غداً الخميس في تمام الساعة السابعة صباحا لأداء الامتحانات العامة.

وأكد الجبوري في رسالته نشرها المكتب الاعلامي لوزارة التربية أن "جهودهم {الطلبة} محفوظة، ووضعنا بعين الإعتبار مرونة الأسئلة التي ستكون من ضمن المنهاج الدراسي المقرر الذي يحاكي جميع المستويات الفكرية والذهنية".

ودعا وزير التربية "الممتحنين بعدم الانجرار خلف الشائعات والإلتزام بما تنشره مواقع وزارة التربية الرسمية فقط، متمنياً للطلبة الموفقية والنجاح".

وتنطلق غداً الخميس الامتحانات الوزارية للثالث المتوسط وتنتهي في 15 من حزيران بمشاركة أكثر من 674 ألف طالب وطالبة موزعين على 6 آلاف و800 مركز امتحاني في بغداد والمحافظات.

واستثنت التربية "استثناء طلبة الثالث المتوسط من ارتداء الزي المدرسي الموحد خلال الامتحانات".

وتقرر قطع خدمة الإنترنت من الساعة الرابعة فجراً لغاية الساعة الثامنة صباحاً خلال فترة الامتحانات.