رصد إقامة حواضن جديدة لعناصر داعش في جزيرة الانبار

افاد مصدر امني في الانبار، الاربعاء، برصد إقامة حواضن جديدة لإرهابي داعش في منطقتي الشامية والجزيرة غربي الانبار .

وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/ انه تم " رصد إقامة حواضن لإرهابيي داعش في صحراء منطقتي الشامية والجزيرة غربي الانبار ، بعد تسلل عناصر من عصابات داعش الاجرامية الى هذه المناطق والتمركز داخل انفاق سرية يصعب الوصول اليها بريا كونها ذات تضاريس معقدة

واضاف المصدر ان" القيادات الامنية العليا اعدت العدة لاطلاق عمليات تطهير تلك المناطق من المجاميع الارهابية ،مبينا ان" قوة امنية من الحشد الشعبي شرعت بعمليات دهم وتفتيش لبعض المناطق المستهدفة على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود حواضن داخل هذه المناطق واسفرت العملية عن تدمير عدد من الانفاق السرية وابطال مفعول اجسام مفخخة دون وقوع أي اصابات في صفوف القوة" .

يشار الى ان مصدر امني اكد في وقت سابق رصد تحركات لعناصر التنظيم الاجرامي على شكل مجاميع صغيرة في مناطق صحراء الانبار الغربية "