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وزير الداخلية وقائد الشرطة الإيرانية يبحثان عدداً من المواضيع المشتركة


بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، مع قائد الشرطة الإيرانية عدداً من المواضيع المشتركة، خلال اجتماع أمني.

وذكرت الوزارة في بيان  أن" الشمري اجتمع على هامش زيارته الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع قائد الشرطة الإيرانية بحضور الوفد العراقي المرافق للوزير، وجرى خلال الاجتماع، بحث جملة من المواضيع المهمة من بينها تأمين الأجواء المناسبة لمواطني كلا البلدين خلال الزيارات والمناسبات الدينية خاصة زيارة الأربعين وجميع تفاصيلها وتنظيم حركة الزائرين".

وأضافت، أنه" جرى خلال هذا الاجتماع مناقشة تبادل المطلوبين للقضاء، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

وأشاد الشمري، بحسب البيان، بـ" استجابة الجانب الإيراني لجميع الأمور التي طرحت خلال هذا اللقاء، من بينها تبادل المطلوبين وتحديد أماكن التسلل وعمليات التهريب في حدود البلدين التي أكد الجانبان على أهمية ضبطها بشكل كبير".

وثمن الخبرات الكبيرة التي تمتلكها قوات الشرطة الإيرانية، مؤكداً، أن" هناك اتفاقاً على تبادل الخبرات بين شرطة البلدين الجارين".

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وزير الداخلية وقائد الشرطة الإيرانية يبحثان عدداً من المواضيع المشتركة
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