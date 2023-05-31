القضاء يحيل افراد عصابة إلى السجن المؤبد اعتقلها الحشد سابقا

أصدر مجلس القضاء الاعلى ، حكماً بالسجن المؤبد بحق عصابة لتزوير العملة اعتقلها الحشد الشعبي سابقا.

وذكرت هيئة الحشد في بيان،ان "المديرية العامة للأمنِ والانضباط (هيئة التحقيقات والأمن الوقائي) في هيئة الحشد الشعبي وبعد استحصال الموافقات القضائية وبعملية نوعية خاصة وكمين محكم تكلل بالنجاح تمكنت من اعتقال شبكة من المزورين حيث تم ضبط مبلغ قدره 300,000 دولار مزور فئة (١٠٠) دولار، و65،000 دولار مزور فئة (٥٠) دولار كذلك مبلغ 27،000،000 مليون فئة (٢٥) ألف دينار عراقي".

وأضافت ان "العصابة كانت تقوم بتزوير العملة المحلية والاجنبية بطرق عالية الاحتراف وبدعم خارجي مباشر مستهدفةً الشارع المحلي وتأجيج الفتن الداخلية من خلال تمويل الشارع بعملات مزيفة تهدد تجارة المواطن الكادح وبعد إتمام العملية وثبوت تورطهم من خلال الاعترافات".

وأشارت الى ان "القضاء العراقي حكم بالسجن المؤبد بحقهم وسيتم فتح ملف تحقيقي كامل لمتابعة تشعبات وارتباط هذه الشبكات الاجرامية وملاحقة المتورطين معهم"