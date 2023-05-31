قيادي في الإطار التنسيقي : ثلاث جهات مخابراتية تدعم 350 بعثيا في الأردن لإعادتهم الى العراق

كشف القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، الاربعاء، عن وجود مخطط مخابراتي لدعم إعادة مئات البعثين من الأردن الى العراق.

وقال عودة في حديث لـ/ المعلومة/،ان" الأردن تأوي اكثر 350 شخصا من ابرز قيادة البعث المقبور الذين هربوا من عدة محافظات عراقية"، لافتا الى ان "هؤلاء يشكلون خطرا على الامن والاستقرار واغلبهم متورطين بقضايا".

واضاف،ان" 3 دوائر مخابراتية ابرزها الامريكية تدعم هؤلاء وتقدم لهم العون والحركة في مسارات تخدم مصالحها "لافتا الى ان "البعث يبقى مصدر تهديد للاستقرار في العراق".

واشار الى انه" لايمكن القبول باعادة او ولادة البعث تحت اي مبررات حيث لا يمكن نسيان اكثر من 3 ملايين عراقي هم ضحايا نظام دكتاتوري قاده الحزب لأكثر من 40 سنة".

واثار قرار الاردن باعادة احياء حزب البعث موجة انتقادات واستنكارات حادة في العراق وسط مطالبات باعادة تقييم العلاقة معه".