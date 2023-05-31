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برلماني يوجه رسالة للأكراد: أكتفوا بهذا القدر من حقوقكم.. قرار الاتحادية أفزعكم


اعتبر عضو مجلس النواب، ثائر مخيف، اليوم الأربعاء، قرارات المحكمة الاتحادية بعدم دستورية برلمان كردستان "أفزع" إقليم كردستان، فيما أكد ان الوقت حان للقول للكرد "اكتفوا بهذا القدر" من حصصكم.

وقال مخيف في حديث ل / المعلومة /، إن "المسؤولين في إقليم كردستان كانوا في السابق، دائما من يعتدون ويطالبون، فلا تكتفي حكومة أربيل بالمطالبة بشيء معين"، مستدركاً بالقول: "حين تشكيل الحكومات السابقة كان هناك اضطراراً لقبول مطالبهم غير الحقة".

وأضاف، ان "هذه المطالب تمثلت بموضوع الموازنات المالية والحقوق، ومناصب الحكومة لاسيما مع مشاركة الكرد بالحكومة الحالية".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن "الوقت حان للقول لإقليم كردستان (أكتفوا بهذا القدر) من الحصص، وربما يكون فيها مغالاة وزيادة"، لافتا الى أن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية تمديد عمر إقليم كردستان أفزع الاكراد".

وبين مخيف، ان "الاتحادية انتهزت الفرصة، وقالت كلامتها، وفصلت بملف النفط والغاز وما صدر تجاههم من قرارات أخرى"، مجدداً تأكيده، أن "قرارات القضاء افزعت قيادات الإقليم وحاولت الغاء قرار المحكمة الاتحادية، لكن هذا الامر لن يكون باستطاعتهم".

وكان الخبير القانوني، صفاء اللامي، قد أكد، ان "المحكمة الاتحادية اخذت بعين الاعتبار في قراراها، ان برلمان الإقليم لا يملك صلاحية اصدار القرارات وفاقد للسلطة والصلاحيات بحسب القوانين التي تعارضت مع قرار التمديد"، لافتا الى ان "الاتحادية استندت في قرارها أيضا الى ان تمديد عمر برلمان كردستان يتعارض مع المبادئ الديمقراطية للعراق".

وقضت المحكمة الاتحادية، يوم أمس الثلاثاء، بعدم صلاحية تمديد عمر برلمان كردستان واعتبار حكومة أربيل تصريف اعمال؛ بناء على الاطر الدستورية والقانونية.

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