وزير الداخلية من طهران: سلمنا الجانب الإيراني معلومات كاملة عن شبكات تهريب المخدرات

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، عن مناقشة عدة ملفات رئيسية مع وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، فيما أشار إلى تسليم الجانب الإيراني معلومات كاملة عن شبكات تهريب المخدرات.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره الإيراني أحمد وحيدي في طهران انه "بدعوة كريمة من وزير الداخلية الإيراني، حضرنا اليوم على رأس وفد كبير لزيارة وزارة الداخلية الايرانية، حيث تعد هذه الزيارة مهمة لبحث أمور كثيرة"، مبيناً، أنه "تمّت مناقشة السلبيات والأخطاء التي رافقت الزيارة الأربعينية خلال العام لماضي وكيفية تجاوزها بالتنسيق والعمل المشترك لتسهيل دخول الزائرين الإيرانيين وتسهيل عودتهم بأمان وسلام وفق أسس وتنظيم يتم الاتفاق عليه بين الطرفين".

وأضاف، أن "الموضوع الآخر الذي تمّت مناقشته هو ضبط الحدود الدولية التي تمر في مناطق مائية وجبلية، حيث نحتاج الى التعاون والتنسيق والعمل المشترك لضبط هذه الحدود من خلال اجراء التحكيمات والمراقبة وتبادل المعلومات الاستخبارية"، مشيراً إلى "بحث موضوع تهريب المخدرات عبر الحدود المشتركة، وسلمنا الجانب الإيراني معلومات كاملة بخصوص شبكات التهريب التي نسعى للحد منها من خلال ضبط الحدود".

وذكر: "إننا ناقشنا أموراً أخرى منها التعاون في التدريب وتبادل المعلومات والخبرات وتبادل المعلومات الاستخبارية في ما يخص شبكات تهريب المخدرات التي تنشط قرب الحدود في الجانبين".