العامري والسفيرة الأسترالية يبحثان أوضاع العراق والمنطقة

بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري في مكتبه، اليوم الأربعاء، مع السفيرة الأسترالية لدى العراق باولا غانلي أوضاع العراق والمنطقة.

وذكر بيان لمكتبه، ان :"الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يحقق المصالح العليا للبلدين ، كما تمت مناقشة أوضاع المنطقة وإنفتاح العراق على المستويين الإقليمي والدولي وبما يخدم مصالحه المشتركة مع كل الأطراف".

كما إستعرض اللقاء "أوضاع العراق وما يشهده من إستقرار سياسي وأمني ووجود بيئة جاذبة للأستثمار، وامكانية الشركات الاسترالية الاستفادة منها بهدف المشاركة بإعمار مختلف القطاعات الحيوية والمهمة في العراق".