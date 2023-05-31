الكشف عن لقاء "امريكي بعثي" في عمان لترتيب العودة الى العراق

كشف الشيخ احمد الدليمي احد شيوخ ووجهاء محافظة الانبار عن لقاء بين قيادات حزب البعث العراقية والاردنية مع الجانب الأمريكي قبيل الإعلان عن منح الاجازة للحزب بالأردن.

وقال الدليمي في تصريح ل / المعلومة/ ان " لقاء جمع بين مسؤولين اردنيين وامريكيين مع قيادات من حزب البعث الاجرامي في عمان قبيل الاعلان عن السماح بعودة نشاطات حزب البعث على الاراضي الأردنية"، مؤكدا ان "الغايات الحقيقية من خلف إعادة احياء البعث مريبة ومعادية للعراق".

وأضاف، ان" اجتماعات عديدة جرت بين الجانبين الاردني والامريكي مع قيادات من حزب البعث مهدت بالسماح لحزب البعث من عودة نشاطه بشكل قانوني في الاردن بعد موفقة حكومتها على بنود الاتفاقية التي نصت باحتضان قيادات الحزب في الخارج وتنظيمهم داخل المملكة ".

وأشار الى ان" الغموض مازال يخيم على بنود هذه الاتفاقية والجدوى من عودة العمل السياسي للحزب ، مؤكدا ان" اتخاذ هذه الخطوة من قبل الاردن تضر بمستقبل العلاقات مع العراق ".