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مجلس الوزراء يوجه بتعيين 96 طياراً على ملاك الخطوط الجوية


وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على تعيين 96 طياراً على ملاك الخطوط الجوية العراقية.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح صحفي إن "مجلس الوزراء قرر تولي مجلس الخدمة العامة الاتحادي، أخذ الإجراءات اللازمة لتعيين (96) طياراً على ملاك شركة الخطوط الجوية العراقية، ومن ضمنهم المتعاقدون معها وفقاً لضوابط تُعد بالتنسيق بين مجلس الخدمة الاتحادي وشركة الخطوط الجوية العراقية".

وأضاف، أن " القرار نص على تولي شركة الخطوط الجوية العراقية، تزويد وزارة المالية والمجلس، بالدرجات الوظيفية اللازمة، وتتحمل وزارة النقل/ شركة الخطوط الجوية العراقية تأمين رواتبهم ومخصصاتهم من مواردها الذاتية".

وأشار الى، أن "ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الحادية والعشرين، التي عقدت في 23 آيار 2023".

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