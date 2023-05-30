وزيرة الاتصالات تؤكد أهمية تفعيل مشاريع الترانزيت

أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، الثلاثاء، أهمية تفعيل مشاريع الترانزيت التي تربط دول الخليج العربي بقارة اوروبا.

وذكر بيان لوزارة الاتصالات أن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري، استقبلت سفير جمهورية الصين الشعبية لدى العراق تسوي دي".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا العلاقات المشتركة بين البلدين واهمية توطيدها بمساهمة فاعلة للشركات الصينية العاملة بمجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق".

وأكدت الياسري، أن "وزارتها ماضية في اعتماد معايير المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في القطاع"، مشيرة إلى "تفعيل مشاريع الترانزيت التي تربط دول الخليج العربي بقارة اوربا عن طريق العراق مروراً بتركيا."

من جانبه ابدى السفير الصيني رغبة بلاده في "تقديم الدعم الكامل والتعاون المشترك في قطاع الاتصالات"، مثمناً "دور الوزيرة في تفعيل مشروع الكابل البحري الذي تشترك فيه العديد من الدول ومن ضمنها الصين"