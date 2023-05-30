وزير التخطيط يؤكد توجه الحكومة إلى إيقاف الاقتراض الخارجي

أكد وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الثلاثاء، توجه الحكومة الى ايقاف الاقتراض الخارجي باستثناء حالة واحدة.

وقال بيان للوزارة إن “وزير التخطيط استقبل السفير الصيني في العراق، (تسوي وي) والوفد المرافق له، فيما تم مناقشة تطوير العلاقات الثنائية والاستفادة من التجربة التنموية الصينية، عبر استقطاب الشركات الكبيرة للاستثمار في مختلف مناطق البلاد، وفي جميع المجالات”.

واكد وزير التخطيط، بحسب البيان” توجه الحكومة الى ايقاف الاقتراض الخارجي، الا في حالة الاضطرار، وتكون القروض موجهة لتنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية العملاقة، مثل مشاريع الكهرباء والطرق ومحطات الري والموانئ”.

وأشار البيان الى انه “جرى خلال اللقاء، الذي حضره مدير عام التعاون الدولي ساهر عبد الكاظم، وعدد من المعنيين في وزارتي التخطيط والخارجية، بحث اليات تفعيل وتنفيذ بنود الاتفاقية الاطارية بين العراق والصين، بما ينسجم مع اولويات البرنامج الحكومي، وتوجهات الحكومة، للنهوض بواقع الخدمات، لاسيما في مجال المدارس والمستشفيات، والكهرباء، وباقي القطاعات الخدمية”.

من جانبه أعرب السفير الصيني “عن استعداد بلاده الى دعم جهود الحكومة العراقية، في المجال التنموي، وتحقيق الشراكة الاقتصادية مع العراق، وفقا للمصالح المشتركة بين البلدين”، مؤكدا “اهتمام الحكومة الصينية بتنفيذ بنود الاتفاقية الاطارية، وتهيئة كل ما يرتبط بها من اجراءات تسهم في دفع عجلة التنفيذ الى الامام”، وفقا للبيان.