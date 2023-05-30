الأخبار

الاتحاد: الحزب الديمقراطي مستمر بتهريب 200 شاحنة نفط يومياً


كشف القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، الثلاثاء، عن استمرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بتهريب النفط ، فيما اكد ان حسم ملف انهاء التهريب يكمُن في إيجاد انابيب بديلة للتصدير غير الموجودة في كردستان. 

وقال يزيدي في حديث ل /المعلومة/، إن "الديمقراطي يعمل على تهريب النفط عن طريق الشاحنات، حيث يتم تهريب اكثر من 200 شاحنة يومياً"، داعياً الى ان "الحكومة المركزية الى الاسراع في السيطرة على تصدير النفط عبر الشركة الوطنية سومو".

وتابع، ان "المدعو منصور بارزاني، والمقرب من العائلة الحاكمة يسيطر على تهريب النفط من حقلي خورملة وعين زالة، ولا تعود الواردات الى الحكومة المركزية او تسجل في حكومة كردستان"، لافتا الى ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني مستمر في تهريب النفط لغاية الان".

وكان مسؤول منظمة التنمية الكردستانية حسام البرزنجي، قد كشف في حديث لوكالة / المعلومة /، عن "عدم وجود شفافية في إدارة العائدات المالية لإقليم كردستان"،

مبينا انه "لا نعلم أين تذهب العائدات المالية من بيع النفط والمنافذ الحدودية، بسبب غياب موازنة خاصة بحكومة الإقليم توضح الانفاق والمدخلات عبر بيانات دقيقة".

وكانت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية انتصار حسن، قد عدت  "قرار المحكمة الدولية بأنهاء تهريب النفط العراقي من كردستان الى تركيا بالخطوة الجبارة لوزارة النفط.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الصحة يوجه بإعادة العمل بالصيدلية المركزية الأولى في بغداد
السوداني يوجه بدراسة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة ورفع الملاحظات بشأنه خلال شهر
وزيرة الاتصالات تؤكد أهمية تفعيل مشاريع الترانزيت
وزير التخطيط يؤكد توجه الحكومة إلى إيقاف الاقتراض الخارجي
الاتحاد: الحزب الديمقراطي مستمر بتهريب 200 شاحنة نفط يومياً
مقتل المجرم “حاتم الزويداوي”.. تاجر مخدرات ومتورط بدماء المنتسبين
وصول اولى قوافل الحجاج العراقيين إلى الديار المقدسة
عالية نصيف تنشر الحلقة الاولى من ملفات فساد مدير شركة مصافي الوسط: فضيحة مصفى كربلاء
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين برئاسة السوداني ويتخذ عدة قرارات
الديمقراطي الكردستاني يعلق على عدم دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
سامي : السلام عليكم وعلى العراق السلام في عام 1987عندما تعرضد عملات جنوب شرق آسيا إلى هجمه شرسه قام ...
الموضوع :
السياسات الأمريكية اللئيمة
سلمان راشد كاظم : منطقة الطالبية حي البيضاء محلة323 زقاق 64 نعاني منذ اكثر من خمسة اشهر بقيام صيانة حي البنوك ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
ابراهيم الاعرجي : ولماذا اساسا نربط مصيرنا بايران وامريكا .. لماذا تم انشاء محطات وقود غازية .. وكان بالامكان انشاء ...
الموضوع :
أمريكا تعرقل ارسال ديون إيران.. وصيف لاهب ينتظر العراق
احمد : كتاب جيد بارك الله في المؤلف ...
الموضوع :
حين يظمأ الماء كتاب يحمل قصائد الى الامام الحسين عليه السلام
ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ...
الموضوع :
السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي
ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ...
الموضوع :
السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي
حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ...
الموضوع :
وطنية السيد موسى الصدر
باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ...
الموضوع :
تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!
ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ...
الموضوع :
لماذا أوضاع العرب مزرية؟!
ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ...
الموضوع :
الاطار اطارنا 
فيسبوك