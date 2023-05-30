النزاهـة تضبـط مسـؤولاً في صحـة صلاح الدين اخـتلس مواد طـبية

تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد المسؤولين في صحَّة صلاح الدين مُتلبّساً باختلاس موادّ طبيَّـةٍ.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفق بيان وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين قام بتأليــف فريقٍ؛ للتقصّي والتــحرّي عن المعلومـات التي رصدها فريقه الميدانيُّ حول فقدان عددٍ كبيرٍ من الأدوية التي تُعطَى لمرضى تأخُّر النمو من مخازن قسم الصيدلة التابعة لدائرة صحَّة صلاح الدين، وبيعها في الأسواق المحليَّـة.

وتابعت الدائرة أنَّ "الفريق باشر أعمال التحرّي والتقصّي والتدقيق، وانتقل إلى مخازن قسم الصيدلة التابعة لدائرة صحَّة صلاح الدين، حيث تمكَّن من ضبط مدير القسم المُتَّهم باختلاس (١١١٩) قلماً من مادة (نورد تروبين) التي تُعطَى لمرضى تأخُّر النمو من مخازن قسم الصيدلة التابعة لدائرة صحَّة صلاح الدين والمُجهَّزة من وزارة الصحَّة".

ونوَّهت الدائرة بـ"تنظيم محضرٍ أصوليٍّ، وعرضه صحبة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات، فيما قرَّر اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ مسؤول المخزن في القسم وفق المادة الحكميَّـة ذاتها".