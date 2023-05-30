خبير اقتصادي يكشف عن تقديم الاطار التنسيقي مقترح جديد حول الفقرات 13 و14 في الموازنة الخاصة باقليم كردستان

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء 30 مايو/أيار 2023، عن مقترح جديد حول الفقرات 13 و14 في الموازنة الخاصة بإقليم كردستان يتضمن 6 نقاط.

وذكر المرسومي في تدوينة أنه "وفقا لمصادر خاصة قدم الإطار التنسيقي مقترحاً جديداً حول الفقرات 13 و14 في الموازنة الخاصة بإقليم كردستان: ينص على ما يلي:

- ان يسلم الاقليم 400 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة سومو.

- بيع إقليم كردستان للنفط بالتنسيق مع شركة سومو.

- في حال تعذر تصدير النفط عبر موانئ تركيا تقوم أربيل بتسليم النفط إلى بغداد.

- تقوم وزارة النفط بإيجاد بدائل لبيع نفط كردستان أو استخدامه داخلياً.

- تلتزم الحكومة بدفع أموال 400 ألف برميل نفط إلى أربيل في حال تسلمه من الإقليم.

- توضع اموال مبيعات النفط وتدويره داخلياً في حساب تابع ل‍وزارة المالية الاتحادية.