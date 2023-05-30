المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان

اصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حكما بعدم دستورية تمديد عمر برلمان إقليم كردستان.

وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود خلال جلسة المحكمة الخاصة بالنظر بدستورية تمديد عمل برلمان كردستان إن "الدستور وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات، وهو صاحب السلطة المجردة والدائمة".

واضاف، أن "الدستور نظم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية ومن ضمنها سيادة القانون، وأن الشعب مصدر السلطات" مؤكدا "الدستور نص على ان يكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعد باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور".

واشار عبود، الى "اعتبار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان منتهية وما صدر بعد التمديد باطل دستورياً"، لافتا الى، ان "الحفاظ على استمرار العملية الانتخابية أمر في غاية الأهمية لأن استمرارية الانتخابات دعامة للنظام الديمقراطي".