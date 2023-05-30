رئيس الجمهورية يبعث برقية تهنئة لأردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية التركية

بعث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، برقية تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بعث اليوم برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة".
وجاء في نص البرقية ما يلي:
"الرئيس رجب طيب اردوغان المحترم
رئيس الجمهورية التركية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بمناسبة اعادة انتخابكم لفترة رئاسية جديدة نتقدم اليكم باسم الشعب العراقي وباسمنا شخصياً بأحر التهاني مقرونة بالأمنيات الصادقة بالتوفيق في مهامكم، داعياً البارئ عز وجل أن يمن عليكم وعلى شعبكم الجار الصديق بالخير والرخاء.
نغتنم هذه المناسبة السعيدة لنجدد لكم حرص العراق الدائم على تطوير علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا وشعبينا الصديقين وبما يسهم في ترسيخ الامن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي.
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