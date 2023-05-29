القضاء يناقش معالجة الاشكاليات القانونية المتعلقة بالشركات النفطية العاملة بالاقليم

ناقش رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، مع وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان كمال محمد ، الاشكاليات القانونية الخاصة بالشركات النفطية في الاقليم.

وذكر اعلام القضاء في بيان ، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان كمال محمد والوفد المرافق له".

واضاف :" ان الطرفين بحثا معالجة الاشكاليات القانونية الخاصة بالشركات النفطية التي تعمل في اقليم كردستان".