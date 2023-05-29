رئيس الجمهورية يبحث مع السفير السعودي التسهيلات المقدمة للحجاج العراقيين

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد، السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري.

وفي مستهل اللقاء رحب الرئيس بالسفير الشمري، وجرى بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، اضافة الى موسم الحج للعام الحالي والاجراءات والتسهيلات التي تقدم للحجاج العراقيين.

وأكد أهمية تعزيز التعاون الثنائي خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين، مشيداً بالتطور الحاصل في العلاقات التاريخية بين العراق والمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى ضرورة" التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك سيما في ترسيخ الامن والاستقرار وتعزيز فرص السلام بما يخدم شعوب المنطقة .

واكد السفير السعودي مدى حرص ورغبة المملكة بتوسيع آفاق التعاون المشترك مع العراق من خلال ادامة التواصل بين البلدين ، بما يحقق المصالح العليا للشعبين الشقيقين.