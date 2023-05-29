القاضي زيدان يبحث مع النزاهة النيابية التعاون في مجال مكافحة الفساد الاداري والمالي

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، مع لجنة النزاهة النيابية التعاون في مجال مكافحة الفساد الاداري والمالي.

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان :" ان زيدان استقبل رئيس لجنة النزاهة النيابية ، زياد الجنابي واعضاء اللجنة، كلاً من النواب عالية نصيف وعبد الامير المياحي وسروة عبد الواحد و عبد الرحيم الشمري".

واضاف:" ان رئيس مجلس القضاء بحث مع اللجنة التعاون بين القضاء والجهات الرقابية المختصة بموضوع النزاهة ، في مجال مكافحة الفساد الاداري والمالي"