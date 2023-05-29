بحضور رئيس مجلس الوزراء .. الاطار التنسيقي يؤكد ضرورة حسم ملف الموازنة باسرع مايمكن

استضاف محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بمكتبه الخاص اليوم الأحد الإجتماع الدوري لقيادات قوى الإطار التنسيقي، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وجرى خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية، وجملة من الملفات المهمة بينها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث (٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥)، والتشديد على ضرورة حسم ملف الموازنة بأسرع وقت ممكن ، لصلته المباشرة بعمل الحكومة وأمور المواطنين اليومية وتحقيق متطلباته الخدمية .

واكد المجتمعون على أهمية تضافر الجهود من اجل تقديم الخدمات التي يتطلع إليها الشعب، ودعم الحكومة في تطبيق البرنامج الوزاري الذي جرى التصويت عليه داخل مجلس النواب، واحترام سلطة القانون وحل الخلافات والمشاكل وفقاً لذلك