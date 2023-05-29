النائب مصطفى سند : اتفاق سياسي لتعديل التعديلات في مواد الاقليم بالموازنة

التعليقات

ابن النجف الاشرف : نداء استغاثة الى السيد رئيس الوزراء محمد السوداني نرجو زيارة مدينة النجف الاشرف والاطلاع على المعتقلين مؤخرا ... الموضوع :

السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتطوير مطار بغداد الدولي

ابو رغيف : لم أجد في أي مكان ان السيد محمد شياع السوداني يحمل أي جنسية أخرى سوى ألعراقية لهذا ... الموضوع :

السوداني والعامري يبحثان مسارات عمل الأجهزة التنفيذية وفق البرنامج الحكومي

حسن مجتبى بزّي : السلام عليكم ورحمة الله.. تحية لجناب الدكتور العزيز.. أرجو من جنابكم تأكيد المعلومة التي ذكرتموها حول وكالة ... الموضوع :

وطنية السيد موسى الصدر

باسم السلمي : نعم ... رحم الله الشهيد السعيد المهندس الذي ضرب أروع الأمثال في البطولة والتضحية والفداء فكان ليثا ... الموضوع :

تيار الشهيد أبو مهدي المهندس..!

ابو حسنين : وضع العرب مزري من حيث وجدوا في الارض في الجاهليه كانوا قبائل متناحره ومتشرذمه وحضارتهم السلب والنهب ... الموضوع :

لماذا أوضاع العرب مزرية؟!

ر. ح. ن : مع شديد الاسف من يمثل المكون الشيعي من قادة وسياسيين لم يرتقوا الى مستوى يؤهلهم ليكونوا خداما ... الموضوع :

الاطار اطارنا

NADHIM ALAMARA : هناك خطا في تاريخ الهدم الاول ... الموضوع :

قصة هدم قبور أئمة البقيع..

الحاج سلمان : رحم الله الفقيد و رحم آباءه وأجدادة , اللهم إرحم أمواتنا و أموات المسلمين لاسيما من لا ... الموضوع :

وفاة سماحة السيد صادق الحكيم نجل اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم

ابو حسنين : المعلوم والمعروف عند التكارتره بان عشيرة صدام عندما جائوا الى تكريرت طردوهم منها وهي البيجات فخيموا وسكنوا ... الموضوع :

نعم.. صدّام المقبور ليس عراقياً..!