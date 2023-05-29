السوداني يهنىء أردوغان بمناسبة فوزه

هنأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة فوزه بثقة الشعب التركي الصديق، وإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية التركية.
وقال السوداني في تغريدة على تويتر: نتقدم بخالص التهنئة للأخ الرئيس، رجب طيب أردوغان، بمناسبة فوزه بثقة الشعب التركي الصديق، وإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية التركية، كما نتمنى للعلاقات العراقية التركية التقدم والازدهار واستمرار أواصر الصداقة والتعاون المتبادل./
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