لجنة تقصي الحقائق تفتح تحقيقاً لوجود تعاقدات استثمارية يشوبها الفساد تابعة للوقف السني

أعلنت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من النزاهة البرلمانية، اليوم الاحد 28 مايو/أيار 2023، فتح تحقيق لوجود تعاقدات استثمارية تشوبها الفساد تابعة للوقف السني.

وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق، عبد الرحيم الشمري، في حديث صحفي ان "اللجنة فتحت تحقيقاً في استثمار ارض تشوبها شبهات فساد تابع للوقف السني، تقع على نهر دجلة في منطقة الجادرية وسط بغداد".

وحذر الشمري، دائرة ديوان الوقف السني من إجراء تعاقدات استثمارية تشوبها الفساد، داعياً إلى "الحفاظ على أموال الوقف والابتعاد عن المزايدات السياسية".