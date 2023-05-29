النجف.. ضبط موظف سابق في عقارات الدولة متلبساً بالرشوة

تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، من ضبط مُتَّهمٍ مُتلبّسٍ بتسلُّم الرشوة في مُحافظة النجف.

وأشارت الدائرة، وفق بيان ، إلى أنَّ "شعبة الضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد، قامت بضبط مُوظَّفٍ سابقٍ في عقارات الدولة - فرع النجف، أثناء تسلُّمه مبلغاً قدره (7,500,000) ملايين دينار من أحد الأشخاص؛ لقاء قيامه بإرسال الأوليَّات الخاصَّة بأحد العقارات ضمن حدود بلديَّة النجف - الحي الاشتراكي، إلى إحدى دوائر الدولة في المحافظة".

وأضافت، أنَّ "عناصر شعبة الضبط، التي انتقلت إلى عقارات الدولة - فرع النجف، تمكَّنت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، من ضبط أحد المُتَّهمين الذي يعمل محامياً حالياً أثناء تسلُّمه المبلغ المذكور كدفعةٍ أولى من المبلغ المُتَّـفق عليه".

ونوَّهت إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّـة التحقيق".