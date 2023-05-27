قيادي في الفتح: الاردن مأوى اكثر من 5 الاف بعثي هارب من العراق

اكد القيادي في تحالف الفتح جبار عودة، السبت، بان الاردن مأوى اكثر من 5 الاف بعثي هارب من العراق.

وقال عودة في حديث لـ/ المعلومة/،اننا" لم نتفاجأ بقرار الحكومة الاردنية اعطاء الاجازة لعمل حزب البعث في عمان رغم انها تدرك بان فكره اجرامي وكان سبب في جريمة خلق اكبر مقابر جماعية في تاريخ البشرية في العراق".

واضاف،ان" اكثر من 5 الاف بعثي اغلبهم متورط بدماء الابرياء هارب في الاردن وهؤلاء هم ادوات تتلاعب بهم المخابرات الدولية كيفما شاءت" مؤكدا "ضرورة اعادة النظر بالعلاقات مع عمان في ضوء قرارها الاخير".

واشار الى ان" البعث صفحة سواء في تاريخ العراق ولن تعود مهما كانت التضحيات ومحاولة احياء حزبهم في الاردن هي اجندة لا نستبعد تورط واشنطن بها من اجل خلط الاوراق في المنطقة".

وكان قرار الاردن بمنح حزب البعث اجازة العمل السياسي في عمان اثار انتقادات قوى سياسية في العراق خلال الايام الماضية"