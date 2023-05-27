السوداني يؤكد حرص العراق على تطوير العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حرص العراق على تطوير العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية وفي مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وشدَّد رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله وزير النقل السعودي صالح الجاسر الذي رأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر طريق التنمية الذي عقد في بغداد اليوم على أهمية التكامل بين دول المنطقة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، مشيداً بالنجاحات التي حققها المجلس التنسيقي بين العراق والمملكة العربية السعودية، وما قدّمه من خطوات بنّاءة في اتجاه تنمية العلاقات بين البلدين.